Calciomercato Roma – E’ fatta per Renato Sanches, Lucas Beltrán “scippato” alla Fiorentina?

Momento importante per il calciomercato della Roma che in agosto 2023 inoltrato non ha ancora definito diverse operazioni, in entrata soprattutto. Alla corte di Josè Mourinho però sono in arrivo due elementi che seppur con ruoli ed età differenti, potranno aumentare il tasso tecnico dei giallorossi.

Per caratteristiche, l’allenatore portoghese della Roma necessita di un centrocampo tatticamente e tecnicamente molto al di sopra della media, in grado di fare efficacemente le due fasi: con Matic che potrebbe anche decidere di “lasciare” la capitale dopo una pur ottima stagione con la casacca giallorossa, il centrocampo della Roma sta per accogliere l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Renato Sanches, portoghese oggi 25enne considerato un grandissimo talento fin dai tempi del Benfica, società dove è cresciuto e si è tecnicamente formato, anche se le esperienze successive non sono state all’altezza, anche per il discorso dei vari problemi fisici che hanno condizionato il rendimento del calciatore, in grado di giocare sia come mezzala, che centrocampista puro.

L’operazione è oramai definita dopo alcuni giorni di stallo: Sanches sbarcherà nella capitale dal Paris Saint Germain dove di fatto “vive da separato in casa” non rientrando nel progetto del neo allenatore Luis Enrique, con la formula del prestito con la possibilità di riscatto a circa 12 milioni di euro, nell’ottica della dirigenza giallorossa si tratta di un’operazione sulla falsariga di quella che ha portato in giallorosso Wijnaldum, esperienza non pariticolarmente fruttuosa per i capitolini.

Renato Sanches, 25enne portoghese, in procinto di passare alla Roma

La trattativa per Renato Sanches permetterà alla dirigenza di concentrarsi sul contesto attaccante, molto urgente da sistemare anche a causa del serio infortunio occorso a Tammy Abraham, che farà saltare la prima parte di stagione al centravanti inglese: nelle ultime ore si registra un sorpasso nella trattativa che ha il “sapore” di una chiusura nei riguardi del 22enne attaccante argentino Lucas Beltran del River Plate, seconda punta in grado di giocare anche come centravanti, 35 presenze e 16 reti complessive con la maglia del proprio club nel 2022, a lungo corteggiato dalla Fiorentina che avrebbe offerto una proposta vantaggiosa al River Plate, però la Roma avrebbe da par suo proposto un ingaggio superiore circa 2,5 milioni, contro i 2 della società viola.

La Fiorentina aveva accettato la richiesta di 20 milioni di euro più rivendita futura in percentuale, ma l’inserimento dei giallorossi ha di fatto permesso un sorpasso, seppur la proposta della Roma alla società sudamericana è per ora di circa 15 milioni di euro.