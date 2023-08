Calciomercato Juventus – Szczęsny piace al Bayern Monaco, dall’Atalanta arriva il sostituto?

La Juventus ha decisamente cambiato tipologia e modus operandi effettivo con l’arrivo di Cristiano Giuntoli nelle vesti di direttore sportivo, con la ferma intenzione da parte della dirigenza bianconera di ridurre i costi sia di cartellino che di stipendio di propri tesserati. La Juventus ragiona anche sul futuro a breve termine, anche nel ruolo dei portieri, con il calciomercato che potrebbe portare anche un cambio di estremo difensore.

Dopo l’acquisto di Weah e Gonzalez, e la conferma di molti calciatori che sono ritornati dai prestiti, oltre che da alcuni rinnovi come quelli di Milik e Rabiot, la Juventus ha già iniziato a pensare in ottica futuro per la propria porta, ancora saldamente nei “guanti” di Wojciech Szczęsny, arrivato in bianconero dalla Roma nel 2017 e che ha impiegato molto poco a confermarsi come titolarissimo dei bianconeri, vincendo anche 3 Scudetti e 2 Coppe Italia. Alle sue spalle c’è Matteo Perin che quando chiamato in causa ha offerto delle prestazioni comunque convincenti, il mercato però potrebbe portare l’estremo difensore polacco, oggi 33enne lontano dall’Italia e dalla Juventus, con il Bayern Monaco che dopo la cessione di Sommer all’Inter è alla ricerca di un altro numero 1 affidabile, dopo nuovi problmi fisici per Neuer, anche lui non più giovanissimo, e anche seguendo la logica dirigenzale recente la società preferirebbe alleggerire il monte ingaggi ed allo stesso tempo abbassare l’età media con una cessione, se il club bavarese decidesse di affondare il colpo.

In questo caso la Juventus avrebbe ha già individuato il sostituto: trattasi di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha disputato una ottima annata tra le fila della Cremonese in prestito, nonostante la retrocessione in serie cadetta alla fine della scorsa stagione.

Marco Carnesecchi, classe 2000, la scorsa stagione in prestito alla Cremonese

Il portiere che è stato una colonna dell’Under 21 azzurra, è considerato un profilo molto interessante, anche da altre società come la Lazio, che lo scorso anno prima di puntare su Provedel, aveva offerto 14 milioni all’Atalanta, offerta rispedita al mittente. Le perfromance non eccellenti del proprio portiere titolare, ossia Juan Musso, hanno portato la dirigenza a voler puntare proprio su Carnesecchi ma a fronte di un’offerta “giusta” di almeno 20 milioni di euro, la società bergamasca potrebbe accettare l’ipotesi di trasferimento del calciatore che però vorrebbe avere comunue avere garanzie di una buona titolarità.

La dirigenza della Juventus ha già avuto qualche dialogo con l’Atalanta, le ultime settimane di agosto potranno portare eventuali novità.