Calciomercato Juve: in arrivo rinforzi per la difesa, centrocampo e attacco

Il calciomercato della Juve rappresenta sotto molti punti di vista una vera e propria “svolta” nella storica tradizione bianconera: dopo un’annata travagliata come quella oramai alle spalle, la società bianconera ha deciso di cambiare strategia e buona parte della dirigenza. Entrati nella fase calda del calciomercato la società sta vagliando alcuni colpi per la difesa, l’attacco, ma non solo.

A partire dalla Difesa, comparto in cui la Juventus pare non essere attualmente in procinto di effettuare rivoluzioni nonostante la condizione da Fuori rosa da parte di Leonardo Bonucci. La società però è oramai in procinto di ufficializzare l’arrivo del giovane difensore uruguaiano Facundo González, di proprietà del Valencia ma che proprio in queste ore è sbarcato a Torino, dove è pronto a firmare un contratto che lo legherà proprio alla società bianconera dopo l’esperienza al Valencia, in Spagna. Il 20enne difensore nato a Montevideo però difficilmente resterà in rosa: quasi certamente sarà “girato” in prestito a qualche società di Serie A così da permettergli di mettersi in mostra e trovare minutaggio in un contesto tatticamente diverso come quello della Serie A.

A centrocampo vi è un nuovo nome, che arriva direttamente dalla Bundesliga, il massimo campionato di calcio della Germania: Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, non è più incedibile per i bavaresi che hanno acquistato un altro calciatore nel suo ruolo, ossia Laimer, arrivato proprio in questi giorni a Parametro 0. Goretzka, nazionale tedesco, è un centrocampista duttile e di esperienza, in grado di interpretare sia la fase di copertura che quella di proposizione, ed è un profilo indubbiamente adatto a completare un centrocampo che sarà per forza di cose diverso da quello della scorsa stagione. La Juventus ha fatto un sondaggio anche se la valutazione del Bayern è superiore a 40 milioni di euro.

Leon Goretzka, 28 anni, centrocampista del Bayern Monaco, possibile nuovo innesto per la Juventus

Discorso diverso per l’attacco: si valuta come sempre la potenziale trattativa che effettivamente ha ottime possibilità di concludersi, ossia quella che dovrebbe portare Romelu Lukaku a vestire entro la fine del mercato estivo la casacca della Juventus, anche se la società dovrà per forza di cose trovare prima una sistemazione a Dusan Vlahovic, che pare vicino al PSG.

Sempre in attacco vanno valutate anche possibili cessioni: Federico Chiesa dopo una stagione in chiaroscuro anche condizionata dai postumi di un infortunio al crociato, non pare incedibile e per cifre di poco superiori ai 45 milioni di euro la società potrebbe decidere per la cessione, avendo già individuato il sostituto eventuale, trattasi di Lindstrom, seconda punta danese classe 2000 in forza all’Eintracht Francoforte.