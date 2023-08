Calciomercato Inter – Non solo Lukaku: ecco tutti i giocatori pronti a partire

Con poche settimane che dividono le squadre di Serie A dall’inizio del campionato, l’Inter è molto impegnata a sistemare la propria rosa, anche in virtù di diversi calciatori che hanno già lasciato la rosa nerazzurra peer i motivi più diversi: quali altro lasceranno l’Inter da qui a fine sessione di calciomercato?

Non solo Lukaku quindi: il club nerazzurro dopo aver chiuso ogni tipo di comunicazione e dialogo con l’ex attaccante del Manchester United, che oramai pare vicinissimo alla Juventus, e dopo aver dato il benvenuto a diversi elementi giunti alla Pinetina per potenziare ma anche ringiovanire la rosa nerazzurra, la società pensa anche a gestire i vari esuberi o semplicemente i calciatori appettiti ad altre squadre.

Molti calciatori che hanno lasciato già la compagine milanese lo hanno fatto per la naturale scadenza di contratto come D’Ambrosio, Handanovic, Cordaz e Gagliardini, ma altri necessiteranno di trattative diverse, sia per i calciatori che andranno ceduti in prestito, sia per quelli orientati a lasciare la società a titolo definitivo. Nel mentre sono stati definiti in modo ufficiale arrivi in porta come Sommer dal Bayern Monaco e Audero, ex Sampdoria, che andranno a colmare gli slot degli estremi difensori.

Dovrebbe partire ad esempio Sensi, che dopo diverse annate costellate da problemi fisici importanti, ha ben figurato nella tournée asiatica dell’Inter ma con un centrocampo decisamente folto, con anche il nuovo acquisto Frattesi, difficilmente ci sarebbe spazio per lui.

Discorso differente per i giovani come Filip Stanković, giovane portiere tra l’altro “figlio d’arte” essendo il primogenito di Dejan Stankovic, ex proprio dell’Inter, che ha fatto un’ottima impressione come sostituto di portieri titolari durante la già citata tournée, anche lui dovrebbe essere ceduto in prestito, possibilmente in Serie A per accumulare minuti ed esperienza necessari.

Anche Lazaro, esterno di fascia che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Torino, dovrebbe lasciare nuovamente l’Inter, magari a titolo definitivo, essendo legato tutt’ora alla società nerazzurra con un contratto fino al 2024, pur avendo giocato poche partite in nerazzurro, ed aver ottenuto prestiti in compagini come Newcastle, Borussia Mönchengladbachanch, Benfica e per l’appunto Torino, oltre ad elementi come Salcedo, che è tornato alla “base” dopo la promozione con il Genoa dalla Serie B.

Calciomercato Inter – Salcedo pronto ad una nuova esperienza in prestito

Discorso ancora differente per Fabbian, giovane che nei piani nerazzurri rientrerà nella trattativa che porterà Samardzic a vestire la casacca nerazzurra: il giovane classe 2003 dovrebbe fare il percorso inverso approdando all’Udinese, che però non ha ancora trovato l’accordo con l’ex Reggina.