Calciomercato Inter – Fatta per Samardžić! Sommer, Mbappè, Ekitikè, tutti i nomi

Ore decisamente attive per i dirigenti dell’Inter che in questa sede di calciomercato hanno decisamente accellerato i tempi, nel fornire al confermato tecnico Simone Inzaghi una rosa di livello in grado di fronteggiare le numerose partite che i nerazzurri sono destinati ad affrontare.

Queste ultime battute di luglio hanno portato l’Inter a chiudere la trattativa per Lazar Samardžić, talentuosissimo centrocampista / fantasista tedesco di origini croate attualmente militante nell’Udinese che proprio nelle scorse ore ha ricevuto un’offerta da parte del club milanese per il cartellino: all’Inter è stato sufficiente formulare una proposta congrua al valore del talentuossisimo classe 2002, ossia 25 milioni di euro più il cartellino di Fabbian, classe 2003, che è desideroso di fare il percorso inverso potendo così assicurarsi spazio e visibilità. Nonostante la giovane età Samardžić ha già conquistato ottimo spazio con l’Udinese la scorsa stagione, confezionando giocate di livello, impreziosite da 5 gol e 3 assist agendo prevalentemente da mezzala o centrocampista offensivo. Restano prevedibilmente pochi dettagli da sistemare, ma già a inizio settimana il club nerazzurro potrà chiudere definitivamente l’ambiziosa operazione, con il club che è attualmente occupato in una tournee in Asia.

Lazar Samardžić, 20 anni, vicinissimo ad approdare all’Inter

Fantamercato in apparenza ma una voce non completamente campata per aria quella legata al nome di Kylian Mbappé, attualmente al centro di un “litigio” vero e proprio con il club di appartenenza, il PSG, dopo aver rifiutato il pur sostanziosissimo rinnovo proposto, e di aver fatto lo stesso con una multimilionaria offerta degli Emirati Arabi, essendo intenzionato ad approdare al Real Madrid. L’idea paventata da diversi media britannici, come l’emittente Sky Sport UK ha concepito l’ipotesi di prestito che il PSG potrebbe comunque concordare, pagando una buona parte del sostanzioso stipendio del francese vice campione del Mondo, anche se si tratta solo di una delle idee sul tavolo del club parigino. Molto difficile ma non impossibile.

Decisamente diversa nel calciomercato dell’Inter e molto più realistica la trattativa verso Yann Sommer, anche questa come quella di Samardžić, praticamente da concludere nel post tournee: le cifre parlano di 4 milioni di euro più bonus, per avere a disposizione quanto prima il portiere 34enne, che pure ha conquistato un discreto spazio al Bayern Monaco come vice Neuer. L’Inter ha anche nel mirino Anatolij Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk anche se la trattativa non è conclusa ed il portiere potrebbe restare “parcheggiato” un anno.

Sullo sfondo, un altro rinforzo offensivo dopo quello di Thuram: i buoni rapporti con il Paris Saint Germain potrebbero portare l’interesse nei confronti dell’attaccante Hugo Ekitike, 21enne francese di origini camerunensi ad una vera trattativa: il PSG ha pagato il suo cartellino poco meno di 30 milioni di euro appena un anno fa, adesso potrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto per cifre inferiori.