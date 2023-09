Attenzione: gratta per bene tutto il biglietto perché se trovi questo simbolo vinci

Il concetto di lotteria ad estrazione “piace molto” a tantissimi abitanti europei ed anche il nostro paese non fa eccezione, risultando anche una vera e propria forma di guadagno sostanzialmente importante anche per lo stato che “tassa” quindi trattiene una parte delle vincite in percentuale. I biglietti Gratta e vinci sono concepiti su basi semplici e di recente una nuova tipologia permette di ottenere una vincita anche molto importante di vari milioni di euro trovando un simbolo specifico.

Il Gratta e Vinci è nato come formula di gioco d’azzardo ad estrazione istantanea originariamente in modo estremamente diverso, in quanto era concepito a mo di lotteria in particolari periodi dell’anno, come le feste Natalizie: i cittadini potevano acquistare uno o più biglietti che, muniti di “copertura che era possibile rimuovere con una moneta, scoprivano simboli o numeri che poi avrebbero portato eventualmente ad una vincita in denaro. La formula è stata così apprezzata che presso le varie ricevitorie dalla metà degli anni 90 hanno iniziato a svilupparsi concorsi specifici che permettevano di fare lo stesso, utilizzando vari “tagli” di biglietti gratta e vinci, a costi specifici ma anche a probabilità di vincita. Oggi i Gratta e Vinci risultano essere estremamente remunerativi, pur regolarizzati in maniera più stringente a causa delle potenziali forme di problemi inerenti alla possibilità di sviluppare ed incentivare ludopatia, che in questa forma adi attività è particolarmente radicata essendo di fatto legato al funzionamento teoricamente sempre sotto la possilità di giocare.

Esistono varie tipologie di biglietti Gratta e Vinci, da quelli che costano da 1 euro a poco più , che non permettono vincite molto alte, fino a quelli che costano fino a 20 euro, ma che permettono una più alta possibilità. Generalmente questi pur essendo diversificati, permettono di ottenere un ammontare definito riscontrando dei simboli particolari o combinazione di numeri.

Il 2023 ha visto la nascita di una nuova tipologia di Taglio, che si è spinto oltre i 20 euro, come il Vinci in Grande da 25€ con premi a partire da 40€ fino al premio massimo pari a 6 milioni di euro, un record assoluto per questa tipologia di biglietti ad estrazione istantanea. Questa forma di gratta e vinci ha già portato alcune vincite massime tramite moltiplicatore, come avvenuto in una ricevitoria di Torino, pochi meesi fa.

I Biglietti di Vinci in Grande sono quelli che attraverso l’utilizzo di importi e simboli, permettono di ottenere fino a 6 milioni di euro come “premio massimo”

Il Gratta e Vinci in questione che può essere giocato anche online attraverso il sito ufficiale, oltre che nelle varie ricevitorie: basta grattare con una moneta il riquadro disposto per l’occasione e se nell’area “I tuoi numeri” sono riscontrati , una o più volte, uno o più “Numeri vincenti”, la vincita ammonta proprio a questa somma. E’ anche possibile ambire a moltiplicatori come Bonus X5, X10 e simili che per l’appunto permettono di vincere gli importi segnalati moltiplicati per la cifra. Se inoltre è presente una simbolo a forma di mazzetta di banconote possono essere vinti rispettivamente €100, €200, €250, €400 o €500, oltre agli eventuali importi principali.