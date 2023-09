Allerta interessi: in salita fino al 7%, ecco a cosa saranno applicati

Il concetto di investimento fa parte sempre di più della vita di una ricca percentuale di persone, a partire dai piccoli risparmiatori fino ai grossi investitori che “muovono” importi rilevanti. Far fruttare le proprie forme di denaro ma anche altre risorse in metodologie in modo da sviluppare interessi nel corso del tempo è sempre di più un tema centrale. Ma a fronte di una vera e propria allerta interessi, quali sono le forme di investimento maggiormente convenienti che possono portarci a guadagnare anche fino al 7 %?

La regola principale relativa all’investimento è quella inerente al concetto di costo / beneficio, a seconda delle nostre potenzialità ed abilità possiamo scegliere un profilo di investimento a basso rischio ma portando un guadagno in base agli interessi ridotto (ad esempio utilizzando un libretto o buono postale) un fondo do investimento bancario che ha già il livello di rischio più alto. Generalmente facendo ricorso alle obbligazioni da parte dello stato la capacità di sviluppare interessi progressivi sulle somme accumulate non è altissimo (attestato tra il 2 ed 4 % in relazione alle somme investite) ma si tratta di strumenti comunque legati allo Stato e quindi considerati sicuri, nella maggior parte dei casi è sempre meglio puntare su una forma di strumento finanziario che possa permetterci di evitare la stagnazione del mercato e soprattutto di non andare eccessivamente incontro a livelli di inflazione. Mantenendo il denaro ad esempio sul tradizionale conto corrente in meno di un decennio si perde il potere d’acquisto dell’importo definito come tale sotto ogni punto di vista, quindi è sempre più importante optare per conti deposito, che hanno la medesima funzionalità del tradizionale conto corrente, ma sono maggiormente incentrati sulla capacità di sviluppare interessi progressivi, sacrificando anche alcune funzionalità tipiche del conto corrente.

Il conto deposito costituisce una variante comune del conto corrente, ma specificamente improntato all guadagno ed all’ottenimento di interessi progressivi sulle somme accumulate

Sempre più banche permettono l’adozione di conti deposito che non presentano così definiti come Banca BBVA che garantisce fino al 5 % per i primi 12 mesi e se questo viene cancellato prima si ottiene interesse garantito dell’1%. Altre banche che offrono condizioni vantaggiose se abbiamo intenzione di sviluppare un investimento sicuro, senza fondamentalmente “fare niente”, un esempio è Cherry Bank che offre varie possibilità di conti di investimento che possono garantire fino al 5,45 % , ma anche Conto Arancio che offre il 3 % di guadagno lordo tramite interessi  fino a 100.000 euro per i prossimi 12 mesi, dall’apertura del conto, senza vincoli.

Esistono anche altre metodologie che permettono di ottenere anche interessi fino al 7 %, come offre Smart Bank una banca online nonchè fondo di investimento che permette una categoria di interessi piuttosto interessante dal punto di vista degli interessi, orientati su una percentuale crescente fino a 240 mesi, iniziando da una percentuale del 3,80% lordo per i primi 3 mesi a salire fino alla possibilità di scegliere un tasso incrementale da 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6% a seconda delle condzioni. Smart Bank è un conto deposito e non un conto corrente, quindi è concepito per “far restare” il denaro per un determinato periodo di tempo.