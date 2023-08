5mila euro per la moneta da 2 centesimi “Mole Antonelliana” se ha questo particolare

Le monete da 1 e 2 centesimi in diverse nazioni come l’Italia ma anche Finlandia e Irlanda non sono più prodotte, mai realmente diffuse ed apprezzate. Pur restando in corso di validità, emissioni come quella da 2 centesimi sono famose più per il contesto collezionistico che per una reale usabilità. Un esempio famoso è l’oramai celeberrima moneta da 2 centesimi Mole Antonelliana, che può valere anche più di 5 mila euro.

Le monete dell’euro hanno fatto la loro prima comparsa nella quotidianità comune a partire dal 1° gennaio 2002, per alcuni mesi la nuova valuta è stata utilizzata assieme alla lira nell’ottica di una migliore opera di adattamento da parte dei cittadini, e se quasi tutte le emissioni sono state percepite in modo abbastanza positivo, quelle da 1 e 2 centesimi non hanno raccolto i consensi dei cittadini.

Troppo piccole, poco pratiche e sostanzialmente un peso per molti, fin dai primi mesi di utilizzo dell’euro le monete in questione sono state accantonate, e si è scelto nella maggior parte dei casi per l’arrotondamento per eccesso o difetto. L’Italia da quasi dieci anni non produce più queste monete, che però restano ancora in corso di validità.

L’emissione da 2 centesimi nota come Mole Antonelliana viene chiamata anche Centesimo sbagliato e fa riferimento ad un oramai noto errore di conio che ha portato un vero e proprio errore di conio a diventare famoso e decisamente ambito in ottica collezionistica, raggiungendo anche valutazoni superiori ai 5 mila euro. Questo perchè la quantità di monete di questo tipo, già rara nella disponibilità effettiva, è ancora più ridotta, e l’esemplare Mole Antonelliana oggi risulta praticamente non più reperibile.

I famosi 2 centesimi Mole Antonelliana, con il valore raffigurato da 1 centesimo

Si tratta di una moneta da 2 centesimi, con tanto di raffigurazione della Mole che si trova a Torino, che a causa di un errore durante la coniatura presenta la “faccia” dell’emissione da 1 centesimo di euro, datato 2002. Circa 7 mila di queste monete 21 anni fa sono state prodotte in questo modo per errore, se quasi tutte sono state rese inutilizzabili, poco più di 100 hanno trovato diffusione e sono oggi molto ricercate: se un esemplare in media vale più di 2000 eur se in buono stato, un Centesimo Sbagliato, chiamato anche il Centesimo Mole Antonelliana (la normale moneta da 1 Centesimo reca una raffigurazione di Castel Del Monte), in ottimo stato può far guadagnare anche oltre 5000 euro, un esemplare anni fa è stato venduto all’asta per l’importo pari a 6600 euro.