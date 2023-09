5 Nuovi bonus e contributi basati sull’ISEE: ecco quali e come ottenerli

In Italia è un paese che è noto per la conclamata necessità di sviluppare una forma di welfare continuo, che non comprende solo le tradizionali agevolazioni conosciute ma anche tutte quelle che fanno capo ad una diversificata quantità di cittadini in difficoltà economica, o comunque al di sotto di una soglia economica. Molti bonus recenti sono basati sull’ISEE, che oggi viene spesso definito sotto forma di strumento che ha esattamente questo scopo, ossia di evidenziare sulla base di vari parametri, questo concetto di ricchezza. Nel 2023 sono stati sviluppati vari bonus che fanno ricorso ad un ISEE come requisito minimo, ecco i più interessanti.

L‘indicatore della situazione economica equivalente, chiamato naturalmente ISEE è uno strumento messo a disposizione dello Stato Italiano che individua la condizione economica di uno specifico contesto familiare, quindi non è orientato a definire il singolo cittadino ma per l’appunto, l’intero contesto familiare. Si tratta di un termine che tiene conto del reddito, la proprietà di beni immobili e mobili ma anche alcune casistiche come la presenza di minori, pensionati e disoccupati. Nel corso dell’ultimo lustro sono stati molti i bonus concepiti per essere impiegati sotto varie forme da fasce di popolazione al di sotto di una determinata soglia ISEE. Ecco quelli più interessanti.

Bonus Occhiali – ottenibile dal 2021, sarà possibile fare richiesta di quello che è sostanzialmente un voucher, un coupon per l’acquisto di occhiali o lenti correttive (ha anche una funzione retroattiva, in quanto può essere richiesto anche per lenti acquistate dal 1° gennaio 2021) da parte di coloro che hano ISEE non superiore ai 10.000 euro l’anno che, può essere ottenuto fino ad un importo di 50 euro attraverso il portale ufficiale.

Assegno Unico e Universale – Confermato anche per il 2023, si tratta di una forma di assegno di tipo economico che ha preso il posto dei vari assegni e bonus per le famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili per chi ha un ISEE tra i 15 mila euro ed i 40 mila euro. L’assegno viene erogato su base mensile e ammonta da un minimo di 40-50 euro al mese fino a 175 euro al mese.

Bonus Prima Casa Giovani under 36 – Confermato anche per l’anno in corso questo bonus che comprende varie agevolazioni ed esenzioni per i giovani da 20 fino a 36 anni con ISEE inferiore a 40 mila euro che decidono di acquistare una casa, come ad esempio lesenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale o l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d’immobili a uso abitativo.

Bonus Conto Corrente – Permette di aprire un conto corrente a titolo gratuito anche considerato le varie imposte di bollo e tasse varie per le spese fisse e variabili, per i cittadini con ISEE massimo di 11.600 euro e pensionati con una pensione lorda inferiore a 18.000 euro, anche con ISEE è superiore alla soglia.

Bonus asilo nido – Bonus comulabile con il sopracitato Assegno Unico, prevede l’erogazione di un contributo di massimo 3000 euro per sostenere le spese per le rette degli asili nido o strutture simili.