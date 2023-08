5 euro commemorative Italia Campione del mondo: il loro valore è incredibile! [FOTO]

Le valute monetarie sono da sempre considerate prima di tutto un principale mezzo economico, nel commercio e nella finanza ma da svariati secoli si è affermato il concetto di denaro commemorativo, ossia tirature corrispondenti a monete o banconote, concepite per ricordare un evento o un personaggio particolarmente rilevante in un determinato momento storico. Un esempio può essere costituito dalle 5 euro commemorative sviluppate in occasione dell’Italia campione del mondo.

In Italia, così come nella maggior parte del resto del mondo è il calcio la principale forma di sport praticato e soprattutto seguito: concettualmente si tratta qualcosa di estremamente radicato, in grado di rapprsentare anche un vero e proprio “mercato” che trova terreno fertile in milioni di persone, ed eventi come un mondiale di calcio può essere senza dubbio tra i più “trascinanti” e motivi di orgoglio in senso assoluto.

L’Italia ha dalla sua ben 4 campionati del mondo conquistati, a pari merito con la Germania, e costituendo la nazionale assieme a quella tedesca più titolata da questo punto di vista, seconda solo al Brasile che ha 5 campionati del mondo in bacheca.

Uno dei mondiali più iconici ancora oggi ad oltre 40 anni di distanza resta il mondiale di Spagna 1982, conquistato contro molti pareri contrari da giornalisti ed esperti, grazie ad un gruppo molto solido, combattivo ma anche contraddistinto da alcuni protagonisti che sono rimasti nella memoria collettiva, da Zoff a Conti, passando per Cabrini e Tardelli. L’uomo copertina simbolo di quella nazionale resta però Paolo Rossi, ribattezzato Pablito dopo il mondiale spagnolo, grazie all’incredibile apporto in crescendo che l’attaccante, purtroppo scomparso nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni, riuscì a conferire alla propria squadra, con in particolare una tripletta contro il Brasile durante la storica semifinale, e non a caso che ancora oggi a 4 decadi di distanza il ricordo dell’attaccante è ancora molto vivo.

Nel 2022, per celebrare i 40 anni della vittoria del 3° mondiale azzurro, la Zecca di Stato ha sviluppato una forma particolare, in veste monetaria, coniata in argento 925, di una 5 euro commemorativa, dalla forma rettangolare, che ha due facce, su una è presente proprio un’immagine di Paolo Rossi mentre esulta, indossando la casacca della Nazionale Azzurra, dall’altra è presente un pallone da calcio che si infila in rete. Coniata in un numero limitato di pezzi, la 5 euro commemorativa del Mondiale 1982 ha un costo al dettaglio originale di 60 euro, ma quasi tutti i pezzi sono stati venduti, e sui vari siti di aste online il costo ha raggiunto anche i 350 euro, e potrebbe aumentare in futuro.

L’edizione speciale delle 5 euro commemorative dedicata a Paolo Rossi

L’edizione comprende oltre alla moneta, anche un cofanetto a forma di sfera calcistica, proprio con la dicitura di Paolo Rossi.