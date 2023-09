4000 euro subito per questa moneta da 1 € del Portogallo: controlla se è uguale a quella in foto

Anche il Portogallo da oramai parecchi anni ha adottato l’euro in vece della precedente valuta, e proprio la nazione lusitana ha sviluppato una serie di emissioni piuttosto particolari, considerando l’intero compendio di emissioni che caratterizza una delle nazioni che fanno parte della penisola iberica. Una singola moneta da 1 € del Portogallo può effettivamente valere cifre così elevate?

Il Portogallo come la Spagna e tante altre nazioni “principali”, fa ricorso da circa 20 anni all’eurom che ha sostituito l’escudo, che a sua volta sostituì l’antica valuta detta real, adottata per tutto il 20° secolo. Il contesto in questione prevede in senso generale una forma di monete sviluppate per tutti i tagli monetari conosciuti e riconosciuti dall’Unione Europea, ma quelli portoghesi forse sono i più complessi da distinguere dal punto di vista estetico, infatti le principali forme di taglio hanno un aspetto quasi identico ad una prima occhiata.

La moneta da 1 euro del Portogallo rispecchia l’antico regno omonimo che è cambiato parecchio nell’ultimo millennio, ricordando che la nazione lusitana è stato anche a lungo un impero, poi ha attraversato varie tipologie di dittatura, fino a diventare una moderna democrazia, anche se il Portogallo è comunque una nazione ” meno influente ” dal punto di vista economico e sociale.

La particolarità degli euro è proprio quella di essere diversi a seconda della nazione, il Portogallo attraverso il proprio stato ha scelto di usare antichi sigilli reali, come evidenziato anche dallo stile estetico scelto dall’autore, il medaglista Victor Manuel Fernandes dos Santos, che si è occupato di tutte le raffigurazioni: quella che sembra una forma “indecifrabile” di estetica è in realtà risalente al 1144 ed è il del Re di Portogallo Don Alfonso Henriques con accanto dalla scritta PORTUGAL che è presente anche su tutte le altre monete della nazione lusitana, che fa parte dell’Ue dal 2002, attualmente si trova in una condizione economica abbastanza problematica dopo un buon periodo di crescita.

L’altro lato è ovviamente identico a tutte le altre monete da 1 euro, come da tradizione, e data la dimensione non così estesa del Portogallo e questo aspetto così particolare, spesso i collezionisti hanno avuto valutazioni diversificate in tal senso. Una moneta da 1 euro del Portogallo solitamente non vale più di 10 euro, ma esistono alcuni errori di conio che sono stati messi in vendita per cifre molto rilevanti, addirittura c’è chi ha valutato un esemplare con il simbolo centrale leggermente decentrato, come da figura, circa 4000 euro.

Una moneta da 1 € del Portogallo con il simbolo centrale sensibilmente decentrato, risulta essere un errore di conio di natura “costruttiva”. In alcuni casi errori simili, ancora più evidenti sono stati venduti per diverse centinaia di euro sui numerosi portali online come Ebay e Catawiki

Infatti questo errore di conio, che è considerabile tale in quanto non può essere replicato in un secondo momento, è stato messo in vendita su un sito di aste online, come esemplare “unico”, in realtà è molto difficile comprendere questa natura, così come la valutazione non è facile da stabilire. Nulla ci vieta però di dare una valutazione così alta ad una moneta comunque estremamente particolare.