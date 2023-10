2 nuove vincite 10elotto: ecco quanto hanno vinto e i numeri fortunati

In Italia è da sempre molto in voga il concetto di scommesse e gioco d’azzardo, in particolare la formulazione dei giochi ad estrazione, come il Lotto, Superenalotto ed altri derivati come il 10elotto, tipologia molto comune e popolare che da oramai molti anni ha preso piede. Si tratta di una formulazione che ha ampliato un contesto già piuttosto popolare, con il 10elotto è aumentato anche il regime di vincitori, le principali vincite ed i “numeri fortunati”.

Il gioco 10elotto prende il concetto del Lotto, he è a sua volta legato a quello della Smorfia napoletana o della tombola che è ancora un’attività molto popolare, parte del “folkrore” anche familiare, che risulta essere un collante sociale. Il 10elotto per essere giocato necessita il compilamento di una schedina dove sono presenti i numeri tradizionali dall’1 al 90, ed è possibile giocare da un minimo di da 1 fino a 10 per importi da 1 euro fino a 200 euro con la possibilità di giocare anche i “moltiplicatori” da 50 centesimi l’uno oltre alla possibilità di inserire e giocare i vari Numero Oro e Doppio Oro, raddoppiando o triplicando il costo della giocata che ad un costo maggiore permettono di ottenere premi più importanti di tipo economico, oltre ad altri moltiplicatori come il “gong” che permette di ottenere un ulteriore bonus di vincita per ogni euro giocato aggiuntivo, per la precisione se questo particolare numero scelto dal giocatore corrisponde al Numero Gong estratto, permette di aggiudicarsi 65€ per ogni euro.

Ciò che ha reso popolare il 10elotto è la tempistica di gioco, essendo sviluppata su 3 tipologie, la prima permette di ottenere estrazioni ogni 5 minuti, quella immediata ed infine quella che “lega” il 10elotto al tradizionale gioco del Lotto, che come di consueto vede l’estrazione dalle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il 10elotto è stato concepito anni fa sulla falsariga di altre attività di scommessa di giochi a totalizzatore e permette di usufruire di giocate sui tradizionali numeri dall’1 al 90 già resi popolari dal Lotto e Superenalotto. Quali sono le principali tipologie di vincita ed i numeri “fortunati” del 10elotto?

L’importo della vincita è strettamente legato alla quantità di numeri giocati e corrispondenti a quelli estratti, questo sistema permette di ottenere una vincita massima di al massimo 6 milioni di euro. Attraverso l’app ufficiale del 10elotto è anche possibile giocare in modo “indipendente” utilizzando il proprio smartphone, ed attraverso il portale ufficiale sono rilevati i vincitori e la loro locazione, dei premi “maggiori” ad esempio nella località di Scanzano Jonico, in Basilicata, lo scorso 3 ottobre è stato vinto il corrispettivo di 5.000.000 di euro giocando 4€, con l’opzione EXTRA, in modalità “ogni 5 minuti” e facendo ricorso al Doppio Oro.

L’ultima forma di estrazione datata 7 ottobre 2023 ha visto i seguenti numeri estratti:

1 – 4 – 16 – 19 – 35 – 42 – 43 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 53 – 57 – 75 – 76 – 77 – 78 – 82 – 90

Numero Oro è 49 – il Doppio Oro è 49, 75

Anche il 10elotto presenta la teorica corrispondenza dei numeri “ritardatari” e quelli fortunati, ossia quelli che sono estratti con una certa frequenza rispetto ad altri e sono 56, 1, 73, 76, 60, 48, 11, 15, 38 e 47.