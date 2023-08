12.000 euro se trovi questa moneta rara da 2€ delle olimpiadi: ecco qule devi cercare [FOTO]

Le monete da 2€ corrispondono probabilmente alla moneta comunitaria di uso comune più riconoscibile sia per la fattura bimetallica ma anche per una certa tendenza ad essere molto diversificata grazie alle emissioni commemorative, che da quasi 20 anni sono presenti. Un esempio famosissimo è costituito dalla moneta da 2€ dedicata alle Olimpiadi. Ma quanto può valere?

Le Olimpiadi sono state in tempi antichi, la principale nonchè la prima forma di eventi corrispondenti ai giochi agonistici e sportivi che hanno poi influenzato il concetto stesso di rappresentazione di questo tipo. Forza, cultura e abilità sono solo alcuni dei valori fondanti dei Giochi, che dalla fine dell’Ottocento sono stati rispolverati in chiave moderna, con numerose discipline completamente nuove, che hanno portato ai giochi Olimpici che conosciamo oggi. Neanche a farlo apposta, la prima edizione dell Olimpiadi “moderne”, fortemente volute da Pierre de Coubertin, fu organizzata in Grecia, seppur per un lasso di tempo molto più ridotto rispetto a quelle successive, per omaggiare proprio il paese natale del concetto di Olimpiadi.

Oltre un secolo dopo, l’Unione Europea ha deciso di Omaggiare il “ritorno” in Grecia delle Olimpiadi moderne, in quanto nel 2004 è stata proprio la repubblica di Grecia ad essere la nazione ospitante, e proprio in questa occasione sono stati concepiti i primi 2€ euro commemorativi in assoluto, dedicati proprio alla rassegna sportiva che vede centinaia di atleti di ogni disciplina sfidarsi per entrare ufficialmente nel Medagliere, con le tradizionali ricompense evidenziate simbolicamente ma anche praticamente dalle medaglie di bronzo, argento e oro.

La prima edizione da 2€ di tipo commemorativo dedicata proprio ai Giochi di Atene 2004 è molto riconoscibile dalla presenza del discobolo di Mirone, una famosa rappresentazione artistica che richiama il lancio del disco, una delle più famose forme di disciplina sportiva già diffusa in antichità in questa famosa statua.

I 2€ Dedicati alle Olimpiadi 2004

Ma quanto vale questa moneta? A dispetto di quanto si può pensare, la moneta da 2€ dedicata alle Olimpiadi è tutt’altro che rara, essendo stata coniata in decine di milioni di esemplari, quindi vale nella maggior parte dei casi esattamente 2 €.

Alcuni venditori sui vari siti di aste però sono riusciti a guadagnare cifre più alte, anche molto elevate, vendendo esemplari con alcune particolarità riconosciute come rare, ad esempio quelle che non presentano la scritta Athens 2004. Si tratta di un valore comunque non “ufficiale” ma niente vieta di vendere un esemplare raro come tale.